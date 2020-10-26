Следственные органы Японии просят продлить надзор за остатками секты "Аум синрикё"

Следственное управление общественной безопасности (СУОБ) Японии подало в понедельник заявку на продление еще на три года режима гласного надзора за тремя организациями, на которые распалась экстремистская секта "Аум синрикё". В случае удовлетворения этой просьбы СУОБ сохранит свое право без предупреждения проводить обыски на объектах этих группировок. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает информационное агентство Kyodo.

"Аум синрикё" после ареста ее руководителей вслед за организованной ими газовой атакой в токийском метро поменяла название на "Алеф". Затем от этого объединения отделилась религиозная организация "Хикари-но ва" ("Круг света") и еще одна группировка. СУОБ, которое занимается надзором за потенциальными экстремистами и террористами, утверждает, что члены всех этих структур сохраняют верность казненному предводителю "Аум синрикё" Сёко Асахаре и придерживаются его сектантского учения.

По оценке следственных органов, во всех трех организациях сейчас насчитывается примерно 1 650 человек, они имеют более 30 опорных пунктов в 15 из 47 японских префектур. По данным СУОБ, еще около 130 сторонников "Аум синрикё" остается в России, где в 1990-х годах приверженцы Асахары смогли создать разветвленную организацию.

Секта "Аум синрикё" предрекала скорый конец света и так называемую последнюю битву добра и зла, в ходе которой фанатики собирались уничтожить своих врагов с помощью различных вооружений, в том числе отравляющих веществ. Самой известной их вылазкой стала газовая атака в метро Токио 20 марта 1995 года, когда члены секты распылили нервно-паралитический газ зарин на одной из центральных станций и в пяти составах токийской подземки. В результате нападения погибли 14 человек, еще более 6,3 тыс. пострадали.

Полиция разгромила секту, арестовав организаторов и исполнителей терактов. В 2018 году после долгих судебных процессов и апелляций были повешены 13 боевиков и руководителей "Аум синрикё", включая Асахару.