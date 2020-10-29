Во Вьетнаме жертвами двух оползней стали семь человек

По меньшей мере семь человек погибли, 46 числятся пропавшими без вести после двух оползней в провинции Куангнам. Об этом сообщил в среду портал VnExpress, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, оба оползня произошли неподалеку друг от друга из-за сильных ливней, вызванных тайфуном "Молаве".

Как отмечает портал, премьер-министр страны Нгуен Суан Фук для содействия поиску пропавших запросил помощь национального комитета по поисково-спасательным работам и реагированию на чрезвычайные ситуации.

По оценкам метеорологов, "Молаве" является самым мощным тайфуном, обрушившимся на страну за последние 20 лет.