Во Вьетнаме жертвами двух оползней стали семь человек
По меньшей мере семь человек погибли, 46 числятся пропавшими без вести после двух оползней в провинции Куангнам. Об этом сообщил в среду портал VnExpress, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его данным, оба оползня произошли неподалеку друг от друга из-за сильных ливней, вызванных тайфуном "Молаве".
Как отмечает портал, премьер-министр страны Нгуен Суан Фук для содействия поиску пропавших запросил помощь национального комитета по поисково-спасательным работам и реагированию на чрезвычайные ситуации.
По оценкам метеорологов, "Молаве" является самым мощным тайфуном, обрушившимся на страну за последние 20 лет.
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