Аргентина приобрела 22 млн доз вакцины против COVID-19 от AstraZeneca

Власти Аргентины купили 22 млн доз вакцины против коронавирусной инфекции нового типа, которая разрабатывается Оксфордским университетом совместно с британской фармацевтической компанией AstraZeneca. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает портал Infobae.

Как стало известно, AstraZeneca и Аргентина подписали соглашение о поставках вакцины в рамках борьбы с пандемией.

Отмечается, что в первой половине 2021 года планируется начать распределение доз вакцины, если клинические испытания третьей фазы будут успешными.