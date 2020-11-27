Южная Корея может выплатить дополнительные компенсации пострадавшим от пандемии

Правящая в Республике Корея Демократическая партия "Тобуро" предложила выделить дополнительный бюджет на выплату третьей по счету субсидии на преодоление экономических последствий пандемии. Об этом сообщает в пятницу газета Chosun Ilbo, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, парламентарии на закрытом заседании высшего совета партии предложили выделить на эти цели около 2 трлн вон ($1,8 млрд). Точную сумму предстоит определить правительству на основе анализа ущерба по конкретным секторам экономики, а сама поддержка должна быть адресной.

Главная оппозиционная партия Гражданская сила предлагает выделить 3,6 трлн вон ($3,2 млрд), включив эти расходы в бюджет 2021 года.

С начала текущего года граждане Южной Кореи уже дважды получали чрезвычайные выплаты от государства. Первый транш был направлен всем домохозяйствам без исключения. Вторая выплата стала адресной, в основном средства тогда получили наиболее пострадавшие от экономических последствий пандемии самозанятые граждане и владельцы малого бизнеса.

Республика Корея с 24 ноября повысила в столичном регионе уровень социального дистанцирования до третьего из пяти существующих на фоне роста числа заражений новым коронавирусом. Он предусматривает прекращение работы ночных клубов и ряда других заведений с повышенным риском распространения инфекции. Рестораны открыты для посетителей только до 21:00 (15:00 мск), после чего будут работать исключительно навынос. Небольшим кафе разрешено работать только навынос. Южнокорейские эксперты предупреждают, что эти меры могут нанести новый удар по малому бизнесу, который и так с трудом выживает в условиях пандемии.

При этом на фоне роста заболеваемости власти рассматривают возможность введения четвертого уровня социального дистанцирования, предусматривающего еще более жесткие карантинные меры.