ЕС продолжит контакты с Гуайдо, независимо от итогов выборов в Венесуэле

Евросоюз будет продолжать активные контакты с лидером оппозиции Венесуэлы Хуаном Гуайдо независимо от итогов выборов 6 декабря и созовет до Рождества заседание Международной контактной группы. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил журналистам источник в институтах ЕС.

Он добавил, что Брюссель рассчитывает также на диалог по этой теме с Джозефом Байденом, который объявил о своей победе на выборах президента США.

"Евросоюз будет наблюдать за выборами в Венесуэле 6 декабря. При любом развитии событий мы будем продолжать активные контакты с Хуаном Гуайдо. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель намерен созвать Международную контактную группу до Рождества для обсуждения ситуации, также мы будем тесно взаимодействовать с администрацией Байдена по Венесуэле", - заявил он.

Источник отметил, что итоги выборов в Венесуэле будут рассмотрены на видеоконференции глав МИД ЕС 7 декабря. Несмотря на то, что выборы еще не состоялись, он уже дал понять, что реакция ЕС будет критическая, поскольку Каракас "при подготовке выборов не учел ни одной рекомендации международного сообщества по их проведению".

6 декабря 2020 года в Венесуэле состоятся очередные парламентские выборы - будут избраны 277 депутатов, на 110 больше, чем в действующем созыве. Они пройдут на фоне острого социально-экономического кризиса и политической напряженности, начавшихся в 2015 году после победы на парламентских выборах оппозиционных сил.

23 января 2019 года спикер Национальной Ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя врио главы государства и объявил о начале операции "Свобода" по свержению действующего президента Николаса Мадуро. Оппозиционные силы предприняли несколько попыток переворота, однако Мадуро, на стороне которого находится армия, удалось сохранить контроль над ситуацией.