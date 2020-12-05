Японский зонд "Хаябуса-2" сбросит на Землю капсулу с образцами грунта с астероида Рюгу

Другие страны 5 декабря 2020 02:05 (UTC+04:00)
Японский зонд "Хаябуса-2" сбросит на Землю капсулу с образцами грунта с астероида Рюгу

Японский космический зонд "Хаябуса-2" ("Сокол-2") завершит в субботу свою первую миссию, которая заключалась в исследовании отдаленного астероида Рюгу диаметром 900 метров, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Аппарат, подойдя на расстояние около 220 тысяч км от Земли, сбросит специальную капсулу с образцами грунта, взятого с поверхности небесного тела.

Как сообщило Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA), капсула отделится от зонда между 14:00 и 15:00 по времени Токио (09:00-10:00 GMT+4), а весь путь до Земли займет порядка 12 часов. Скорость сближения с земной поверхностью составит 12 км/с. Из-за высокой силы трения объект во время пребывания в атмосфере будет похож на яркий огненный шар, и его можно будет наблюдать в течение 90 секунд.

В запретной зоне
Приземление контейнера с образцами с астероида должно произойти на территории запретной зоны Вумера в штате Южная Австралия. Туда еще в ноябре была направлена экспедиция в составе 73 японских специалистов. Как рассказали ТАСС в JAXA, после того как "Хаябуса-2" сбросит капсулу, ее движение будут отслеживать по сигналам встроенного радиомаяка пять антенн. Этот позволит достаточно точно определить траекторию падения объекта.

В район штата Южная Австралия также направится судно, которое своим радаром должно фиксировать движение капсулы после того, как она раскроет парашют на высоте примерно 10 тысяч метров. "Если парашют не раскроется, падение капсулы как яркой огненной точки поможет отследить радар специализированного самолета, который предоставляет Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства [NASA]", - отметили в JAXA.

После приземления на поиски капсулы отправятся вертолет и беспилотный летательный аппарат. Из-за возможного влияния ветра погрешность при посадке может составить до 100 км от изначально запланированной точки. Следующим этапом станет транспортировка контейнера в Японию, где его планируется вскрыть в специализированной лаборатории JAXA.

С задачей справился
"Хаябуса-2" находился в районе астероида Рюгу (в переводе с японского языка - "Дворец дракона") с июня 2018 по ноябрь 2019 года и за этот период совершил две успешные посадки на его поверхность. Во время одной из них аппарат специально произвел взрыв, чтобы создать искусственный кратер и получить образцы из более глубоких слоев небесного тела. По мнению ученых, все эти операции были осуществлены по плану, а находящиеся в специальной капсуле фрагменты астероида представляют огромный научный интерес.

Кроме того, "Хаябуса-2" сделал многочисленные фотографии и видеозаписи Рюгу, а также спустил на его поверхность нескольких роботов, которые изучили рельеф. В нескольких местах он оказался довольно неровным, с камнями размером до 50 см. Эти данные помогли в конечном счете выбрать безопасные точки для посадки самого зонда.

В процессе изучения японцы дали наименования различным частям астероида. Один из расположенных на нем кратеров назван в честь главного героя русской народной сказки "Колобок". Всего наименования даны 13 географическим объектам, среди которых пики, крупные камни и кратеры. Общей темой для них были выбраны вымышленные персонажи сказок и мифов.

Весной этого года японские специалисты провели анализ структуры Рюгу благодаря данным, полученным с "Хаябусы-2". Это первый случай в мире, когда исследовательская группа осуществила визуализацию внутренней части астероида группы C (углеродистых), используя инфракрасную камеру на зонде. В результате было обнаружено, что горная масса на поверхности и окружающий его грунт имели почти одинаковую температуру.

Кроме того, сами температурные изменения космического тела в течение дня были минимальными. Это указывает на то, что поверхность астероида покрыта веществом, которое легко нагревается и охлаждается. Такие свойства обычно характерны для пористых структур, считают японские ученые.

Проведенный анализ помог специалистам составить гипотезу происхождения астероида. Согласно ей, первоначально в его состав входила в основном космическая пыль, которая налипала, как ком. Эту достаточно плотную и спрессованную структуру нарушило столкновение с другим космическим объектом. Затем Рюгу в его нынешнем виде начал вновь собираться воедино, но в данный процесс вмешались крупные камни от другого тела, что привело к образованию пустот внутри астероида.

Новая миссия
Изначально предполагалось, что "Хаябуса-2" проведет исследование только Рюгу. Тем не менее, поскольку все системы аппарата работают исправно и имеется запас топлива для работы ионных двигателей, его было решено использовать еще для одной экспедиции, которая продлится более 10 лет.

Летом японские специалисты рассматривали два варианта продолжения миссии: полеты к астероидам 2001 AV43 и 1998 KY26. В середине ноября они остановили свой выбор на последнем небесном теле, которое движется по орбите между Землей и Марсом.

Диаметр 1998 KY26 составляет 30 метров. Ожидается, что в июле 2031 года "Хаябуса-2" совершит посадку на его поверхность и возьмет образцы грунта, в котором могут содержаться частицы воды и органических веществ. В дальнейшем японские ученые сравнят их с аналогичными образцами, доставленными с Рюгу, для получения дополнительных сведений о природе астероидов.

Для выхода на новую орбиту после сброса капсулы зонд совершит маневр, чтобы обогнуть Землю и продолжить движение в открытом космосе.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Он всегда говорил, что шехидство - достойная смерть - бабушка шехида Турала Рагимова
Он всегда говорил, что шехидство - достойная смерть - бабушка шехида Турала Рагимова
Cтарший советник Amnesty International опубликовала фотодоказательства разрушений, нанесенных армянами Кельбаджарскому району (ФОТО)
Cтарший советник Amnesty International опубликовала фотодоказательства разрушений, нанесенных армянами Кельбаджарскому району (ФОТО)
Принадлежность Нагорного Карабаха определена соответствующими резолюциями Совбеза ООН - Песков
Принадлежность Нагорного Карабаха определена соответствующими резолюциями Совбеза ООН - Песков
Loading Bars
Лента новостей
Статистика по безработице свидетельствует о тяжелом положении в экономике США - Байден Экономика 02:26
Японский зонд "Хаябуса-2" сбросит на Землю капсулу с образцами грунта с астероида Рюгу Другие страны 02:05
Заключение контракта на F-35 с ОАЭ возможно до инаугурации нового президента Арабские страны 01:42
Трамп распорядился вывести почти все войска США из Сомали Другие страны 01:19
ЕС продолжит контакты с Гуайдо, независимо от итогов выборов в Венесуэле Другие страны 00:58
В Москве за сутки умерли 74 пациента с коронавирусом Россия 00:45
В ООН в следующем году ожидают самый серьезный за 75 лет гуманитарный кризис Финансы 00:23
МЭА оценило соблюдение Азербайджаном условий сделки ОПЕК + Энергетика 00:01
ЕС и Великобритания не договорились по Brexit, консультации приостановлены Экономика 4 декабря 23:56
США вводят визовые ограничения в отношении ряда должностных лиц Китая США 4 декабря 23:35
В Казахстане проводится работа по внедрению концепции «Data-Driven Government» Казахстан 4 декабря 23:13
Центр Гейдара Алиева, "Пламенные башни" и Бакинский Олимпийский стадион подсвечены цветами азербайджанского флага (ФОТО) Общество 4 декабря 23:03
Эксклюзивное интервью с известным литовским военным корреспондентом Ричардасом Лапайтисом: Вместе с Азербайджаном радуюсь победе – я в это всегда верил! Интервью 4 декабря 22:44
В Грузии возрос оборот бизнес-сектора, но уменьшился объем выпуска продукции Бизнес 4 декабря 22:39
Членство Турции в НАТО не является проблемой в отношениях с Россией - Лавров Россия 4 декабря 22:14
ВОЗ обеспокоена настроениями в мире в отношении быстрого завершения пандемии В мире 4 декабря 21:56
В Казахстане продолжается внедрение мобильных диагностических средств в сфере ж/д Транспорт 4 декабря 21:39
Число выздоровевших от коронавируса в Турции превысило 423 тысяч человек Турция 4 декабря 21:28
Назван объем средств Фонда помощи ВС Азербайджана Общество 4 декабря 21:06
Глава ВОЗ предложил создать глобальную систему обмена клиническими образцами патогенов В мире 4 декабря 21:03
Президент Азербайджана успешно реализовал концепцию победы с минимальными потерями - академик Политика 4 декабря 20:45
Лавров назвал чрезмерным упрощением заявления о том, что РФ и Турция противостоят в Ливии Россия 4 декабря 20:44
Президент Конгресса бухарских евреев США и Канады поздравил Президента Ильхама Алиева Политика 4 декабря 20:42
Президент Эстонии находится на самоизоляции из-за контакта с больным коронавирусом Европа 4 декабря 20:24
Быть военнослужащим сильного государства - почёт и гордость - карабахский гази Общество 4 декабря 20:01
Парламент Азербайджана о предоставлении земельных наделов вынужденным переселенцам Политика 4 декабря 19:52
Суд разрешил возбудить дело о насилии и побоях в отношении Михаила Хачатуряна Россия 4 декабря 19:44
Тот факт, что дети становятся жертвами военных преступлений, неприемлем - ЮНИСЕФ Общество 4 декабря 19:33
Генсек ТЮРКПА поздравил Президента Ильхама Алиева Политика 4 декабря 19:31
Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и Болгарии Политика 4 декабря 19:18
Он всегда говорил, что шехидство - достойная смерть - бабушка шехида Турала Рагимова Нагорно-карабахский конфликт 4 декабря 19:17
Инвестиции в грузинскую свободную индустриальную зону Поти диверсифицированы по странам региона Бизнес 4 декабря 19:04
Посольство Японии в Грузии раскрыло объем товарооборота между двумя странами Бизнес 4 декабря 18:56
Главным архитектором победы во Второй Карабахской войне является Верховный Главнокомандующий Ильхам Алиев - депутат Политика 4 декабря 18:45
Азербайджанские военнослужащие отдали жизнь за эту победу - Милих Евдаев Политика 4 декабря 18:28
В Азербайджане следует принять специальные законы о технологиях ИИ Экономика 4 декабря 18:23
Обеспечение территориальной целостности Азербайджана позволит выйти на новый этап развития - депутат Политика 4 декабря 18:17
Азербайджанские ученые обсудили с зарубежными коллегами турецкую культуру и искусство Культура 4 декабря 18:13
ЗАО «Бакинский метрополитен» объявляет тендер на приобретение кабельных соединений Тендеры 4 декабря 18:03
Французский парламент утратил способность быть серьезным партнером - Мустафа Шентоп Политика 4 декабря 17:59
В поселке Акина Исламской Республики Афганистан возведена новая мечеть при поддержке туркменской стороны (ФОТО) Туркменистан 4 декабря 17:58
Более половины операций на Бакинской фондовой бирже принадлежит одной инвесткомпании Финансы 4 декабря 17:52
С начала года Азербайджан сократил поставки кожаных изделий из Турции Турция 4 декабря 17:49
В Кербела открылась большая фотовыставка, посвященная памяти шехидов Карабахской войны (ВИДЕО) Социум 4 декабря 17:47
Видеокадры из села Яншаг Кельбаджарского района Политика 4 декабря 17:42
В Азербайджане представлены первые высокотехнологичные протезы местного производства (ФОТО) ИКТ 4 декабря 17:34
Азербайджан увеличил импорт риса на 20% Бизнес 4 декабря 17:33
Общественность Азербайджана чтит память шехидов Отечественной войны (ФОТО) Общество 4 декабря 17:32
Дадаш Мамедов предложил создать в городе Шуша Площадь Победы и Колонну с батальными сценами Социум 4 декабря 17:26
Члены азербайджанской диаспоры в Болгарии поздравили Президента Ильхама Алиева Политика 4 декабря 17:20
В Грузии соотношение госдолга к ВВП может вырасти до 72% Грузия 4 декабря 17:15
МИД Азербайджана вручил ноту протеста послу Франции Политика 4 декабря 17:15
Глава МИД Азербайджана провел телефонный разговор с латвийским коллегой Политика 4 декабря 17:11
Госконцерн «Туркменгаз» объявляет тендер на закупку электротехнического оборудования Тендеры 4 декабря 17:07
«Уральские Авиалинии» вывезут граждан РФ из Азербайджана Общество 4 декабря 17:05
Бюро обязательного страхования Азербайджана выплатило компенсации по требованиям к Standard Insurance Финансы 4 декабря 17:05
Азербайджан сократил железнодорожные грузоперевозки Транспорт 4 декабря 17:02
Caspian Drilling Company о модернизации буровой установки «Satti» Энергетика 4 декабря 17:00
Посвящается памяти 2783 шехидов (ВИДЕО) Культура 4 декабря 16:57
С начала текущего года Азербайджан закупил продукцию из Литвы на 38% больше Бизнес 4 декабря 16:55
В 2021 году TAP проведет рыночный тест на удвоение мощности трубопровода Энергетика 4 декабря 16:52
Глава МИД Азербайджана встретился с послом Беларуси (ФОТО) Политика 4 декабря 16:43
Pfizer может поставить Израилю вакцину на 2 млн человек уже в декабре Израиль 4 декабря 16:42
Сербия выплатит Азербайджану долг по кредиту на строительство участка "Коридора 11" Транспорт 4 декабря 16:42
Обнародованы показатели импорта авиатоплива SOCAR Ukraine Энергетика 4 декабря 16:34
Баку по индексу экономической активности столиц СНГ занимает лидирующую позицию - Газпромбанк Финансы 4 декабря 16:22
Я тоже поддерживаю предложение Президента Ильхама Алиева Франции - Реджеп Тайип Эрдоган Политика 4 декабря 16:15
Религиозные деятели Гянджи почтили память шехидов Отечественной войны (ФОТО) Общество 4 декабря 16:11
В Анкаре почтена память шехидов Отечественной войны Азербайджана (ФОТО) Политика 4 декабря 16:06
Обнародована активность ОАЭ на бирже Туркменистана в ноябре Бизнес 4 декабря 16:03
В Азербайджане выявлено еще 4267 случаев заражения коронавирусом, 2566 человек вылечились Общество 4 декабря 15:59
Ростелеком увеличил мощность доступа Узбектелекома к российскому сегменту сети Интернет ИКТ 4 декабря 15:58
Турецкий экспортный груз в Китай пройдет через Бакинский морской порт Транспорт 4 декабря 15:51
SOCAR расширяет деятельность в Украине Энергетика 4 декабря 15:48
Все автобусы регулярных маршрутов остановились и минутой молчания почтили память шехидов - БТА Общество 4 декабря 15:44
Письма главе государства: Благодаря Вашей несокрушимой воли и решимости, мужеству армии Азербайджана мы ощутили радость победы Политика 4 декабря 15:43
Туркменистан изучает возможность производства цемента из местного сырья Строительство 4 декабря 15:42
Около 75% обязательств в банковском секторе Азербайджана приходятся на депозиты Финансы 4 декабря 15:38
В План действий Палаты аудиторов Азербайджана на 2021 год включены меры по увеличению прозрачности экономики Бизнес 4 декабря 15:35
В Туркменистане обнаружены новые залежи пресной воды Туркменистан 4 декабря 15:33
ОАО «Мелиорация и водное хозяйство» выделит 1,3 млн. манатов на электроснабжение посевных площадей в Азербайджане Бизнес 4 декабря 15:30
Возрос совокупный капитал зарегистрированных в Турции узбекских компаний Турция 4 декабря 15:29
В Туркменистане ведутся работы по ремонту газопроводов Энергетика 4 декабря 15:28
Карабах станет экотуристическим центром регионального значения - Ассоциация Бизнес 4 декабря 15:27
В мечети Аждарбей почтена память шехидов Общество 4 декабря 15:20
На грузинский рынок входит ИТ-компания EPAM Systems Грузия 4 декабря 15:20
Азербайджанские композиторы создадут произведения, посвященные Великой Победе в Отечественной войне Культура 4 декабря 15:17
В Азербайджане 43 объекта общепита нарушили требования карантина по коронавирусу (ФОТО) Экономика 4 декабря 15:14
Турецкий министр ознакомится с ходом строительства логистического центра в Карсе Турция 4 декабря 15:09
Совокупная прибыль банковского сектора Азербайджана сократилась Финансы 4 декабря 15:06
Азербайджан понес меньше потерь, чем Армения, за счет точно проведенной операции - депутат Политика 4 декабря 15:04
В Азербайджане растёт кредитный портфель сектора торговли и услуг Финансы 4 декабря 15:01
В азербайджанской армии почтили память шехидов Отечественной войны (ФОТО/ВИДЕО) Политика 4 декабря 15:00
УВКБ раскрывает подробности совместной встречи с Туркменистаном по прекращению безгражданства Туркменистан 4 декабря 14:58
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Мы никогда не забудем шехидов Отечественной войны. Они навсегда останутся в наших сердцах (ФОТО) Политика 4 декабря 14:58
Вместе выросшие и воевавшие на фронтах Отечественной войны Азербайджана двоюродные братья (ФОТО) Общество 4 декабря 14:53
Иран и Турция тоже чтут память азербайджанских шехидов Отечественной войны Общество 4 декабря 14:53
Microsoft не признала критическую уязвимость в Windows США 4 декабря 14:49
Наши сыновья, павшие во имя Родины, всегда будут в наших сердцах - Милих Евдаев (ФОТО) Общество 4 декабря 14:49
В Католической церкви Баку отслужили мессу в память об азербайджанских воинах и мирных жителях, жертв армянской агрессии (ФОТО/ВИДЕО) Социум 4 декабря 14:45
Все новости