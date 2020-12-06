В Уругвае объявлен трехдневный траур в связи со смертью экс-президента Табаре Васкеса

Правительство Уругвая объявило в воскресенье трехдневный траур в связи со смертью экс-президента страны Табаре Васкеса. Об этом сообщила пресс-служба администрации главы государства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Правительство объявило национальный траур с 6 по 8 декабря. Флаги на всех государственных зданиях внутри страны и за ее пределами будут приспущены", - говорится в сообщении.

Действующий президент Уругвая Луис Лакалье Поу отметил, что "Васкес служил своей стране и добился важных достижений". "Он был президентом всех уругвайцев. Вся страна скорбит", - приводит слова главы государства пресс-служба.

Ранее политический альянс "Широкий фронт", членом которого являлся Васкес, сообщил, что из-за пандемии прощание и похороны пройдут в узком кругу. Как показал в эфире телеканал Todo Noticias, похоронный кортеж следует по центру столицы Уругвая. Проститься с экс-президентом пришли тысячи людей.