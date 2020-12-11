У берегов королевства Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,5
Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано в пятницу у берегов Королевства Тонга в Тихом океане. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его данным, эпицентр находился примерно в 366 км к северу от столицы королевства - города Нукуалофа (население около 22,4 тыс. человек). Очаг залегал на глубине 40 км.
Информация о пострадавших, разрушениях и угрозе цунами не поступала.
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