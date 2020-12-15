Вертолет разбился в Новой Зеландии
Не менее двух человек погибли, еще трое получили серьезные травмы в результате крушения вертолета в регионе Кентербери. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, во вторник сообщило издание The New Zealand Herald.
По его сведениям, местные жители помогли извлечь выживших из-под обломков. Среди пострадавших, предположительно, есть дети. Все трое пострадавших были доставлены в больницу.
"Более подробная информация о погибших и пострадавших, включая возраст и пол, не разглашается, пока семьям не будут разосланы все необходимые уведомления", - приводит The New Zealand Herald заявление правоохранительных органов.
Как отмечает издание, Управление гражданской авиации страны начало расследование в связи с инцидентом.
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