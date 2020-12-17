В Японии из-за снегопадов без электричества остались 9 тыс. домов

По меньшей мере 9 тыс. домов остались без электричества в японских префектурах Ниигата и Хёго из-за сильных снегопадов, которые идут в ряде регионов страны уже третий день. Об этом сообщил в четверг телеканал NHK, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Наиболее сложная ситуация сложилась в Ниигате, расположенной на побережье Японского моря. С вечера 14 декабря там выпало около 2 м осадков, что привело к нарушению транспортного сообщения. На нескольких магистралях, проходящих через горные районы, заблокированными оказались сотни автомобилей. Многие из них простояли без движения всю минувшую ночь.

Также нарушено движение поездов на одной из железнодорожных линий, соединяющих Токио и северную префектуру Акита.

Общее число пострадавших от снегопадов в Японии к настоящему времени составляет порядка 15 человек. В связи со сложившейся ситуацией при канцелярии премьер-министра создан кризисный штаб для координации действий при ликвидации последствий снегопадов.