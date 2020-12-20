Более 795 тыс. случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в мире за сутки - ВОЗ

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 75,09 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 795 тыс. Согласно опубликованным в воскресенье данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число летальных исходов выросло более чем на 10 тыс., превысив 1,68 млн, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По состоянию на 18:05 (GMT+4) 20 декабря в ВОЗ поступили сведения о 75 098 369 инфицированных и 1 680 339 умерших. Число заразившихся возросло на 795 942, умерших - на 10 256.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Более 64% всех случаев инфицирования, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие 24 часа, приходятся на Северную и Южную Америку (511 893), на втором месте - регион Европы (200 694), на третьем - Юго-Восточная Азия (38 197).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 17 314 834. Далее следуют Индия (10 031 223), Бразилия (7 162 978), Россия (2 848 377), Франция (2 418 439), Великобритания (2 004 223), Италия (1 938 083), Испания (1 797 236), Аргентина (1 531 374), Германия (1 494 009), Колумбия (1 482 072) и Мексика (1 301 546).