Трое моряков погибли при пожаре на российском траулере на Канарах

Трое моряков погибли и еще четверо пострадали в результате пожара, который начался в четверг на российском рыболовном траулере "Свеаборг" в порту Лас-Пальмас на острове Гран-Канария. Об этом в пятницу вечером сообщила газета El Pais, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным издания, пожар вспыхнул в пожарном отделении судна, когда оно находилось в доке на ремонте, причина выясняется. Пожарные задействовали девять машин, чтобы ликвидировать возгорание. При этом были обнаружены тела трех членов экипажа, которые еще не извлекли из сгоревшего судна, сообщила на своей странице в Facebook пожарная служба Лас-Пальмаса. Еще четверо моряков были доставлены в местную больницу с отравлением продуктами горения.

Личности погибших и их гражданство пока не установлены.