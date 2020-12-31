Гавана сочла заигрыванием с антикубинским лобби планы США объявить ее спонсором терроризма

Возможные планы Вашингтона по включению Кубы в список стран, спонсирующих терроризм, продиктованы желанием удовлетворить интересы антикубинского лобби внутри США. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Осуждаем маневры госсекретаря [США Майкла] Помпео по включению Кубы в список государств - спонсоров терроризма в угоду антикубинскому меньшинству во Флориде. США сами гарантируют убежище и безнаказанность террористическим группам, которые действуют против Кубы с их территории", - написал дипломат в Twitter.

Соединенные Штаты разорвали дипломатические связи с Кубой в 1961 году в ответ на национализацию американской собственности на острове. После этого Вашингтон объявил о введении в отношении страны торгово-экономического эмбарго. В декабре 2014 года Барак Обама, занимавший тогда пост президента США, признал, что прежняя политика Вашингтона в отношении Гаваны не работает, и объявил о начале движения к нормализации двусторонних связей и смягчении антикубинских санкций. В 2015 году администрация Обамы объявила об исключении Кубы из американского списка государств - спонсоров терроризма.

Сближение двух стран приостановилось после того, как в январе 2017 года США возглавил республиканец Дональд Трамп. Он ужесточил правила поездок соотечественников в республику и ввел запрет на ведение бизнеса с организациями, контролируемыми кубинскими военными. Байден критиковал курс Трампа в отношении Гаваны.