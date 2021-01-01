Nissan планирует в 2021 году отказаться от сети продаж в некоторых странах Европы

Японский автоконцерн Nissan в рамках плана по реструктуризации бизнеса намерен в 2021 году отказаться от своей сети продаж в ряде европейских стран. Об этом в пятницу со ссылкой на источники сообщает газета Yomiuri, передает Trend со ссылкой ТАСС.

По ее данным, прежний формат деятельности автоконцерна будет сохранен в Германии, Великобритании, Франции, Италии, Испании, а также в государствах Северной Европы. В то время как в остальных европейских странах реализация продукции Nissan будет осуществляться через сеть продаж французского автопроизводителя Renault.

12 ноября 2020 года Nissan отчитался об убытках в размере 330 млрд иен (около $3,1 млрд) по итогам первой половины текущего финансового года (1 апреля - 30 сентября 2020 года) в сравнении с аналогичным периодом прошлого финансового года. В отчете автоконцерна подчеркивалось, что для улучшения ситуации Nissan намерен, в частности, уменьшить свои фиксированные затраты и улучшить качество продаж, сфокусировавшись на розничной сфере.