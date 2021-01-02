Власти Токио намерены призвать правительство Японии ввести режим ЧС
Руководство столичной префектуры намерено призвать правительство Японии ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за распространения в стране коронавируса. Об этом в субботу со ссылкой на источники сообщает газета Nikkei, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По ее данным, губернатор Токио Юрико Коикэ сегодня планирует озвучить соответствующую просьбу на встрече с министром по восстановлению экономики Японии Ясутоси Нисимурой. Ожидается, что введение режима ЧС позволит столичным властям применять более сильные меры для предотвращения заражений, подчеркивает Nikkei.
31 декабря Нисимура сообщил в своем Twitter, что правительство Японии может объявить режим ЧС, если распространение инфекции будет продолжаться.
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