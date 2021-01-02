В Индии заявили, что местные ученые смогли первыми выделить британский вариант COVID-19

Индия успешно выделила и культивировала британский вариант новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщил в субботу Индийский совет по медицинским исследованиям (ICMR) на своей странице в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"SARS-CoV-2, вирус, вызывающий COVID-19, отслеживался через общенациональную сеть лабораторий ICMR с первых дней эпидемии в Индии. Британский вариант вируса со всеми изменениями в настоящее время успешно выделен и культивируется в Национальном институте вирусологии благодаря клиническим образцам, собранным у лиц, вернувшихся из Великобритании", - говорится в сообщении.

Совет отмечает, что ни одна другая страна до сих пор не сообщала об успешном выделении этого варианта коронавируса. Всего в Индии отмечено 29 заразившихся британским штаммом, все они недавно вернулись из Великобритании.

Несколько государств остановили авиасообщение с Великобританией после того, как 14 декабря глава Минздрава этой страны Мэтт Хэнкок сообщил о выявлении британскими учеными мутировавшего варианта коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение болезни в юго-восточной части Англии. Затем премьер-министр страны Борис Джонсон объявил о том, что, по предварительным данным, новый штамм может быть на 70% более заразен, однако нет доказательств его большей летальности.