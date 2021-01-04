Власти Японии изучают возможность введения режима ЧС из-за пандемии

Руководство Японии приступило к рассмотрению возможности введения режима чрезвычайной ситуации в стране из-за ситуации с распространением нового коронавируса. Об этом в понедельник на пресс-конференции в Токио заявил премьер-министр Ёсихидэ Суга, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы приступили к рассмотрению [возможности объявления] режима ЧС", - сказал он. Суга также сообщил, что власти рассчитывают приступить к вакцинации населения страны от нового коронавируса до 20 февраля. "Правительство ведет подготовку к тому, чтобы по возможности начать вакцинацию [населения] до наступления последней декады февраля", - сказал он.

В понедельник газета Asahi со ссылкой на источники сообщила, что правительство страны рассматривает возможность введения режима ЧС в столичной зоне Большого Токио, куда входят префектуры Токио, Тиба, Сайтама и Канагава. Отмечается, что объявление режима ЧС в указанном регионе может состояться уже на текущей неделе. Ранее с призывом изучить возможность введения режима ЧС к правительству страны обратились четыре губернатора префектур Большого Токио.