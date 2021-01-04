В ЮАР экстренно проверяют действие вакцин от COVID-19 на новый вирус-мутант

Лучшие научные силы Южно-Африканской Республики (ЮАР) брошены сейчас на изучение воздействия созданных вакцин от COVID-19 (вызываемое новым коронавирусом заболевание) на обнаруженный недавно в стране новый штамм коронавируса, получивший маркировку 501.V2. Об этом сообщило в понедельник агентство Associated Press, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы в экстренном порядке проводим лабораторные эксперименты, чтобы проверить воздействие штамма 501.V2 на антитела в крови людей, которые прошли вакцинацию", - заявил специалист в области геномных исследований ЮАР Ричард Лесселлс. По его словам, тесты должны установить степень эффективности воздействия вакцин от COVID-19 на обнаруженный в ЮАР коронавирус-мутант.

Внимание мировой науки к штамму 501.V2 значительно увеличилось после того, как профессор Оксфордского университета Джон Белл заявил 3 января, что выявленная в ЮАР мутация коронавируса "внушает серьезные опасения из-за произошедшего в штамме серьезного изменения белка". Он не исключил, что уже созданные от COVID-19 вакцины могут оказаться малоэффективными в отношении 501.V2. Опасения только усилились в понедельник, когда министр здравоохранения и социальных дел Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что "очень обеспокоен заразной мутацией южноафриканского варианта коронавируса". Он назвал опасность со стороны штамма 501.V2 "очень серьезной".

Власти ЮАР объявили 21 декабря, что начавшаяся в стране вторая волна пандемии вызвана коронавирусом-мутантом 501.V2. Он был обнаружен около двух месяцев назад на юге страны в округе Нельсон Мандела Бей в провинции Восточный Кейп на побережье Индийского океана. По словам местных ученых, новый штамм поражает в основном молодых людей.

Президент ЮАР Сирил Рамапоса выступил 28 декабря с телевизионным обращением к нации и объявил, что "вторая волна пандемии быстро нарастает и грозит стать более мощной и разрушительной, чем первая". Он отметил, что рост числа заболевших может быть связан с появлением в ЮАР новой и более агрессивной формы коронавируса. На текущий день в ЮАР насчитывается больше всего инфицированных и умерших среди всех стран Африки - 1 073 887 и 28 887 соответственно.