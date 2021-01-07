В Нигерии 14 человек погибли в ДТП с участием автобуса

По меньшей мере 14 человек погибли в среду в центральной части Нигерии при столкновении автобуса и грузовика.

Об этом сообщила нигерийская газета Punch, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По словам представителя местных властей, авария произошла в штате Коги на шоссе Локоджа-Обаджана. Несколько человек получили ранения, их число не уточняется. Полиция начала расследование обстоятельств произошедшего.