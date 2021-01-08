ВОЗ надеется на будущей неделе наметить дату поездки экспертов в Китай

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассчитывает в ближайшие дни получить от китайских властей сведения о возможных сроках поездки в КНР международной группы экспертов, которая должна заняться выяснением происхождения нового коронавируса. Об этом заявил в пятницу на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы находимся в контакте с китайскими официальными лицами, и они согласились в ближайшие дни поделиться с нами данными о конкретных датах поездки", - сказал он. "Мы ожидаем, что даты поездки удастся зафиксировать на будущей неделе", - отметил гендиректор ВОЗ.

Во вторник он сообщил журналистам в Женеве, что китайские власти пока не выдали разрешение на прибытие международной научной группы специалистов. Гебрейесус пояснил, что этот вопрос ранее обсуждался с представителями КНР. По его словам, об отсутствии разрешения на поездку стало известно, когда два эксперта группы уже отбыли в КНР, а остальные члены миссии были готовы к отъезду. Глава ВОЗ подчеркнул, что "очень разочарован этой новостью". Он получил заверения, что Китай "проводит внутренние процедуры с целью скорейшего возможного размещения" группы специалистов.

Ранее в ВОЗ неоднократно заявляли, что поиски источника первого заражения коронавирусом нужно начинать с города Ухань. Летом КНР посетили два эксперта с целью подготовки основной миссии. Результатом этой поездки стала выработка специалистами ВОЗ и Китая документа "об исследованиях и программе деятельности международной группы под руководством ВОЗ".

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, после чего распространилась на большинство стран. ВОЗ 11 марта 2020 года признала ее пандемией.