В результате сбоя в работе энергосетей весь Пакистан остался без электричества
Населенные пункты на всей территории Пакистана остались без электричества в результате сбоя в работе энергосетей в субботу ночью. Об этом сообщает пакистанский новостной портал Dawn, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его сведениям, министр энергетики Пакистана Омар Айюб Хан заявил, что взял ситуацию под личный контроль и призвал граждан страны проявить спокойствие в сложившейся ситуации.
Он также добавил, что власти Пакистана предпринимают попытки частично возобновить подачу энергии через электростанцию в Тарбеле.
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