В Эквадоре выявили первый случай инфицирования новым штаммом коронавируса

Первый случай заражения новым штаммом коронавируса, обнаруженным ранее в Великобритании, выявлен в Эквадоре. Об этом в понедельник сообщила пресс-секретарь администрации президента южноамериканской республики Мария Каридад Вела, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Результат теста пациента с подозрением на заражение новым вариантом вируса, обнаруженным в Великобритании, оказался положительным", - приводит ее слова Twitter министерства здравоохранения.

Пресс-секретарь добавила, что пациент въехал на территорию Эквадора 12 декабря.