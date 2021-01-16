Двое полицейских погибли в результате подрыва автомобиля в Кабуле

Два сотрудника правоохранительных органов убиты, один ранен в субботу в результате взрыва самодельного взрывного устройства в Кабуле. Об этом сообщил афганский телеканал Tolo News, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, бомба была заложена в полицейский автомобиль.