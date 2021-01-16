Двое полицейских погибли в результате подрыва автомобиля в Кабуле
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Президент Ильхам Алиев: Чай в стаканах «армуду» с пахлавой на Джыдыр дюзю. На радость друзьям и назло врагам (ФОТО/ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев: Впервые за эти 30 лет Верховный главнокомандующий приехал в Шушу и, честно говоря, не хочет уезжать из Шуши
Президент Ильхам Алиев: Сегодня я привез в Шушу бюсты наших гениальных личностей – Хуршидбану Натаван, Узеира Гаджибейли и Бюльбюля
Президент Ильхам Алиев: В мае 1992 года в результате предательства тандема НФА-Мусават Шуша оказалась под оккупацией
Президент Ильхам Алиев: 39 лет назад состоялось открытие мавзолея Моллы Панаха Вагифа. В то время я стоял на этом месте
Президент Ильхам Алиев: После осквернения бюстов наших гениальных личностей армяне перевезли их в Армению, чтобы расплавить и продать
Президент Ильхам Алиев: Я сказал: нет, мы установим бюсты на своем месте лишь после освобождения Шуши от врага, и установили
При поддержке Фонда "YAŞAT" успешно прооперированы участники Отечественной войны, получившие тяжелые ранения (ФОТО)
Возвращение Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в город Шуша памятников выдающихся личностей - незабываемое событие - Теймур Геокчаев
В центрах "Служба ASAN" для раненных в ходе Карабахской войны и семей шехидов организована особая служба
Упразднена созданная в 1996 году Госкомиссия Азербайджана по восстановлению и реконструкции пострадавших территорий
Возвращение Президентом Ильхамом Алиевым и Первым вице-президентом Мехрибан Алиевой памятников Хуршидбану Натаван, Узеира Гаджибейли и Бюльбюля в Шушу является историческим событием - Омар Эльдаров
Нахчыванский коридор создаст новую альтернативу для транспортировки грузов в восточном и западном направлениях