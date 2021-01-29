Мексика вышла на третье место в мире по числу умерших от коронавируса

По данным Минздрава Мексики, в четверг в стране было зафиксировано 1 506 смертей от коронавируса COVID-19, всего в стране жертвами коронавируса стали 155 145 человек, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Таким образом, Мексика выходит на третье место в мире по число умерших от коронавирусной инфекции после США (432,9 тыс. смертей) и Бразилии (221,5 тыс.).

По оценкам экспертов, эти данные занижены, что объясняется низким уровнем тестирования на наличие заболевания. Реально число скончавшихся может составлять 195 тыс.

По состоянию на утро пятницы, в Мексике с начала пандемии коронавируса выявлено 1,82 млн случаев заражения C0VID-19. Среди заболевших - президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор.