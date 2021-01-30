Тунис одобрил использование на территории страны вакцины "Спутник V"

Власти Туниса выдали разрешение на использование российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V", действующее на территории республики в течение одного года. Об этом в субботу сообщил Минздрав республики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Разрешение было предоставлено по результатам комплексного изучения представленного производителем досье, а также проведенных Национальной лабораторией по контролю за лекарственными средствами, Национальным центром фармацевтического надзора и экспертами в области вирусологии и токсикологии разносторонних тестов.

По оценкам тунисского Минздрава, выдача данного разрешения позволит ускорить поступление российской вакцины в республику. Интерес к вакцине "Спутник V" тунисская сторона начала проявлять в начале января этого года. В настоящее время вопрос о возможных поставках российской вакцины в Тунис находится в стадии проработки.

Ранее Минздрав Туниса сообщал о закупке 2 млн доз вакцины от нового коронавируса производства компаний Pfizer и BioNTech. Поступление первой партии вакцины запланировано на конец марта - начало апреля.

По последним данным, в Тунисе зафиксировано 1 679 новых случаев заражения коронавирусом, 91 человек умер от последствий инфицирования. С начала эпидемии в Тунисе заразились коронавирусом 206 030 человек, 6 599 пациентов с инфекцией умерли.