Си Цзиньпин назвал противостояние Китая и США катастрофой для всего мира

Конфронтация Китая и Соединенных Штатов является катастрофой как для обеих этих стран, так и для всего мира. Об этом в четверг заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом США Джо Байденом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Китайско-американское сотрудничество может привести ко многим важным событиям, которые принесут пользу как двум странам, так и всему миру", - приводит его слова Центральное телевидение Китая. "Противостояние КНР и США, несомненно, является катастрофой как для двух стран, так и для всего мира", - подчеркнул Си Цзиньпин.

КНР и США должны восстановить механизмы диалога, чтобы четко понимать намерения друг друга, отметил председатель КНР.