В Гвинее объявили о начале эпидемии лихорадки Эбола

Другие страны 14 февраля 2021 19:06 (UTC+04:00)
В Гвинее объявили о начале эпидемии лихорадки Эбола

Власти Гвинеи официально объявили в воскресенье о начале на юго-востоке страны эпидемии лихорадки Эбола. Об этом сообщил новостной портал Guinee114 со ссылкой на заявление правительства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Правительство Гвинеи объявляет об эпидемии заболевания, вызываемого вирусом Эбола (БВВЭ), в префектуре Нзерекоре и районе Гуеке, - говорится в документе. - Кризисное совещание, проведенное 14 февраля под председательством министра здравоохранения, приняло решение о введении ряда мер по противодействию эпидемии, включая выявление и изоляцию всех, кто мог иметь контакт с заболевшими Эболой".

Портал отмечает, что совещание состоялось после того, как поступили результаты исследования крови, взятой у четырех умерших с симптомами лихорадки Эбола. Тесты подтвердили его наличие в крови трех умерших. Поступление четвертого теста ожидается позднее.

Согласно предоставленным правительством Гвинеи данным, первый случай БВВЭ был зафиксирован в городе Гуеке у медсестры, которая умерла 28 января. На текущий день выявлены семь человек, которые могли заразиться Эболой. Все они присутствовали на похоронах медсестры. Один из инфицированных проживает в столице страны Конакри.

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