В Тихом океане у Новой Каледонии произошло землетрясение магнитудой 5,7

Сейсмологи зафиксировали в воскресенье землетрясение магнитудой 5,7 у группы островов Луайоте, относящихся к расположенной в Тихом океане Новой Каледонии - заморской территории Франции. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Эпицентр располагался в 440 км к юго-востоку от населенного пункта Тадине, где проживают около 7,5 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Угроза цунами не объявлялась.