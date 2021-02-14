В Тихом океане у Новой Каледонии произошло землетрясение магнитудой 5,7
Сейсмологи зафиксировали в воскресенье землетрясение магнитудой 5,7 у группы островов Луайоте, относящихся к расположенной в Тихом океане Новой Каледонии - заморской территории Франции. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Эпицентр располагался в 440 км к юго-востоку от населенного пункта Тадине, где проживают около 7,5 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.
Угроза цунами не объявлялась.
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