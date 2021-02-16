Президент Колумбии сообщил, что вакцинация от коронавируса в стране начнется 17 февраля

Дата начала вакцинации населения Колумбии от коронавируса перенесена с 20 февраля на 17 февраля. Об этом в понедельник сообщил президент южноамериканской республики Иван Дуке, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Процесс вакцинации начнется в среду, 17 февраля", - заявил Дуке, выступление которого транслировалось в Twitter его администрации.

Ранее в страну прибыла первая партия вакцины от коронавируса американской компании Pfizer, состоящая из 50 тыс. доз.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в Колумбии достигло 2 198 549, количество летальных исходов - 57 786. Первый случай заражения был выявлен в стране 6 марта прошлого года. 17 марта Дуке из-за пандемии объявил в стране режим чрезвычайного положения на 30 суток. Позже власти ввели общенациональный карантин с 24 марта по 13 апреля, затем его не раз продлевали. С 1 сентября в стране введен режим выборочной изоляции.