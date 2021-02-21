Индия и Китай обсудили дальнейший отвод войск на границе

Представители командования Индии и Китая завершили в ночь на воскресенье переговоры о дальнейшем взаимном отводе войск в пограничных районах. Об этом сообщила в воскресенье газета Hindustan Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По этой информации, переговоры, начавшиеся в минувшую субботу, прошли в пограничном пункте Молдо в секторе Чушул с китайской стороны линии фактического контроля, которая разделяет два государства. Встреча продолжалась 16 часов и завершилась в 02:00 воскресенья (00:30 GMT+4).

"Предложения, обсуждавшиеся в ходе переговоров по нормализации ситуации на границе, будут переданы обеими сторонами в вышестоящие инстанции. После этого будет завершено согласование следующих шагов по разъединению. Мы ожидаем, что разъединение в оставшихся точках противостояния будет происходить гладко, как это произошло в основной проблемной области [в районе озера Пангонг-Цо]", - сказал источник газеты, близкий к переговорам.

Встреча состоялась вскоре после того, как Индия и КНР завершили отвод войск от пограничного озера Пангонг-Цо, которое находилось в эпицентре затянувшегося пограничного спора.