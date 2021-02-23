Нижняя палата парламента Канады признала геноцидом действия Китая в отношении уйгуров

Нижняя палата канадского парламента - Палата общин - признала геноцидом ситуацию с положением уйгурского населения в Китае. Соответствующую процедуру инициировали депутаты оппозиционной Консервативной партии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

За принятие документа проголосовали 266 депутатов, против не было отдано ни одного голоса. Принимавший участие в голосовании министр иностранных дел Канады Марк Гарно, являющийся депутатом от правящей Либеральной партии, заявил, что "[все депутаты] кабинета министров воздерживаются от голосования".

Теперь члены парламента надеются, что вслед за ними и правительство Канады признает ситуацию с уйгурами геноцидом. Кроме того, они в понедельник проголосовали и за то, чтобы Оттава надавила на Международный олимпийский комитет с целью переноса Олимпиады 2022 года из Пекина.

Находящийся на северо-западе Китая СУАР населен одним из наиболее многочисленных национальных меньшинств страны - уйгурами, большинство из которых исповедуют ислам. По информации властей КНР, в Синьцзяне действуют сепаратистские группировки, связанные с международным террористическим исламистским подпольем.

В августе 2018 года представители Управления верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что в их распоряжение поступили объективные данные о том, что в исправительных лагерях СУАР могут противозаконно содержаться до 1 млн уйгуров. Управление предложило отправить наблюдателей в этот регион, выразив обеспокоенность по поводу сложившейся там ситуации.

Власти Китая ранее многократно опровергали информацию о создании масштабной сети пенитенциарных учреждений в Синьцзяне. При этом в конце 2018 года они сообщили, что в регионе функционируют центры образования и профессиональной подготовки. По заявлению китайских официальных лиц, там содержатся попавшие под влияние идей терроризма и экстремизма лица, которых обучают китайскому языку, основам письма, коммуникативным навыкам и основам законодательства КНР. Точное число содержащихся в этих центрах людей власти страны не называют.

В январе экс-госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что власти США характеризуют действия Китая в отношении уйгуров в СУАР как "геноцид" и "преступления против человечности".