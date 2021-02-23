Таиланд одобрил экстренное использование вакцины CoronaVac

Власти Таиланда одобрили экстренное применение на территории королевства вакцины от коронавируса производства китайской компании Sinovac. Копию соответствующего сертификата во вторник разместил в Facebook министр здравоохранения королевства Анутин Чарнвееракул, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Как раз вовремя", - написал он, сопроводив публикацию документом Управления по контролю за продуктами и лекарствами Таиланда, подтверждающим сертификацию препарата CoronaVac на территории страны. Отмечается, что сертификат, выданный 22 февраля, будет действовать один год - до 21 февраля 2022 года. Что касается самого процесса вакцинации, то, в соответствии с ранее обнародованными планами правительства, он должен начаться в 13 провинциях королевства через три-семь дней после прибытия препарата в страну.

Первая партия из 200 тыс. доз вакцины от коронавируса производства Sinovac будет доставлена в Таиланд утром 24 февраля. В марте доставят еще 800 тыс. доз, а в апреле - миллион. В основную группу людей, которая первой получит препарат, вошли медицинские работники, имеющие близкие контакты с зараженными коронавирусом, люди с хроническими заболеваниями, а также лица от 60 лет и старше.

Премьер-министр Прают Чан-Оча ранее заявил, что готов стать одним из первых людей в Таиланде, кто привьется вакциной от коронавируса. Чарнвееракул пояснил во вторник, что речь идет о препарате британско-шведского консорциума AstraZeneca, импортированный вариант которого уже зарегистрирован для использования на территории королевства. Предполагалось, что первые 50 тыс. доз произведенной в Италии вакцины будут доставлены в королевство в феврале, а остальные 150 тыс. доз - в марте-апреле. Теперь в планах правительства на 2021 год - применение 26 млн доз произведенной в Таиланде вакцины AstraZeneca в период с июня по август и 35 млн доз - с сентября по декабрь.

Между тем власти продлили до 31 марта режим чрезвычайного положения, который действует в стране из-за пандемии коронавируса с 26 марта 2020 года. Несмотря на это, правительство разрешило со вторника продажу алкоголя в ресторанах до 23:00 по местному времени. Кроме того, спустя два месяца могут снова открыться бары и заведения с живой музыкой, однако танцы в них запрещены.

Первый случай заражения коронавирусом в Таиланде выявили 13 января 2020 года. К настоящему времени общее число инфицированных в королевстве превысило 25,5 тыс., вылечились более 24,4 тыс. человек, умерли 83 пациента.