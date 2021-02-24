Hyundai отзовет почти 82 тыс. электромобилей по всему миру

Южнокорейская корпорация Hyundai отзовет примерно 81 700 электромобилей по всему миру из-за возможности возгорания батареи. Об этом в среду сообщило агентство Yonhap, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Hyundai планирует заменить систему управления батареями в 75 680 автомобилях модели Kona, 5 716 автомобилях Ioniq и 305 электробусах. Из них 26,7 тыс. автомобилей были проданы в Республике Корея. Отмечается, что в этой стране мероприятия по замене деталей начнутся в конце марта, в остальном мире - в апреле.

Батареи были изготовлены дочерним предприятием компании LG. Местный регулятор по безопасности транспортных средств пришел к выводу, что возможность возгорания связана с неполадками системы управления батареями при быстрой зарядке. Отзыв автомобилей обойдется автоконцерну в 1 трлн вон ($899 млн). Hyundai планирует разделить издержки с производителем батарей.

Yonhap отмечает, что после объявления о намерениях по отзыву акции Hyundai упали на 3,9%, стоимость ценных бумаг аффилированной компании Kia уменьшилась на 4,7%.

В октябре прошлого года южнокорейский автопроизводитель уже отзывал 77 тыс. электромобилей Kona из-за ошибок в программном обеспечении. С момента запуска модели на рынке в 2018 году было зафиксировано 14 случаев возгорания, связанных с батареями.