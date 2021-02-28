В Уругвае начали вакцинацию от коронавируса
Уругвайские медработники в субботу начали прививаться от коронавируса вакциной китайской компании Sinovac Biotech. Об этом сообщило министерство здравоохранения республики в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Сегодня начался процесс вакцинации от COVID-19 во всей стране. Первыми вакциной Sinovac привились те, кто входит в прививочные бригады", - говорится в сообщении.
Старт массовой вакцинации назначен на 1 марта. На первом этапе вакцинировать будут работников сферы образования, полицейских, пожарных, военных и пограничников. Основную часть медработников и пожилых людей начнут прививать после того, как Уругвай получит вакцины американской компанией Pfizer, доказанная эффективность которой выше, чем у китайского препарата.
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