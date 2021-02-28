Границы Колумбии будут закрыты до 1 июня

Сухопутные и речные границы Колумбии останутся закрытыми до 1 июня в связи с продолжающейся пандемией коронавируса. Об этом сообщила в ночь на воскресенье миграционная служба республики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что этот запрет не распространяется на ряд случаев, в частности на перевозку грузов.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в Колумбии достигло 2 248 135, количество летальных исходов - 59 660. Первый случай заражения был выявлен в стране 6 марта прошлого года. 17 марта президент Иван Дуке из-за пандемии объявил в стране режим чрезвычайного положения на 30 суток. Позже власти ввели общенациональный карантин с 24 марта по 13 апреля, затем его не раз продлевали. С 1 сентября в стране введен режим выборочной изоляции.