США считают атакой на автономию Гонконга планы реформы избирательной системы

США призывают Китай соблюдать свои международные обязательства по Гонконгу и считают планы проведения избирательной реформы атакой на автономию этого специального административного района. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил в пятницу в ходе телефонного брифинга глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"США осуждают продолжение Китаем ущемления демократических институтов в Гонконге. На сессии парламента было объявлено о реформе избирательной системы, - сказал он. - Это прямая атака на автономию, свободу и демократические процессы Гонконга".

По утверждению Прайса, реализация реформы "подорвет демократические институты". "Мы призываем Китай соблюдать свои международные обязательства", - заявил глава пресс-службы Госдепартамента.

Проект реформы избирательной системы был представлен депутатам на открытии в пятницу 4-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва.