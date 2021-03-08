МИД Австралии заявил о пересмотре объемов помощи, предоставляемой Мьянме
Австралия пересмотрит объемы и характер помощи, оказываемой Мьянме, и не исключает расширения санкционных мер в отношении причастных к совершенному в начале февраля в стране государственному перевороту. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявила глава австралийского МИД Марис Пейн.
Пейн также отметила, что Австралия не ограничится уже введенными эмбарго на поставки оружия в Мьянму и санкциями в отношении ряда лиц, причастных к перевороту, и "продолжит пересматривать свой санкционный режим" в отношении мьянманских военных.
Глава МИД Австралии вновь выразила "серьезную озабоченность в связи с военным переворотом в Мьянме, эскалацией насилия и ростом числа погибших" и призвала "избегать насилия в отношении гражданских лиц".
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