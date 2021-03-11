Парламент Китая вновь завершает ежегодную сессию реформой Гонконга

Делегаты четвертой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент) 13-го созыва в четверг завершают работу в Пекине принятием ключевых решений для социально-экономической и политической жизни страны на ближайшую пятилетку и долгосрочный период, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Традиционно сессия завершается голосованием законодателей по ключевым пунктам повестки. Среди них доклад о работе правительства, 14-й пятилетний план социально-экономического развития (2021-2025 гг.) и долгосрочные цели до 2035 года, доклад о выполнении плана экономического и социального развития за 2020 год и проект такого документа на 2021 год.

Однако больше всего внимания как за рубежом, так и внутри страны уже второй год подряд привлекает пункт повестки, связанный с Гонконгом.

На сессии ВСНП в 2020 году парламент страны принял решение об инициировании законопроекта об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. В этом году законодатели выдвинули другую инициативу - провести реформу избирательной системы Гонконга.