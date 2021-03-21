Премьер-министр Пакистана заразился COVID-19

Премьер-министр Пакистана Имран Хан получил положительный результат теста на COVID-19 и самоизолировался у себя дома. Об этом сообщил специальный помощник премьер-министра Пакистана по вопросам здравоохранения Фейсал Султан, передает Trend со ссылкой на Синьхуа.

Комментируя заражение Имран Хана, председатель Национального центра управления и операций Пакистана (NCOC) Асад Умар написал в своем Twitter, что "премьер-министр вечером 18 марта получил вакцину, однако он заразился вирусом еще до того, как ему сделали прививку". "Он получил вакцину в четверг вечером и почувствовал некоторые признаки заболевания на следующий день, поэтому очевидно, что он заразился еще до вакцинации, так как симптомы COVID-19 проявляются лишь через несколько дней", -- пояснил Умар в интервью корр. Синьхуа.

По словам чиновника, это подтверждает необходимость вакцинации общественности. "Все граждане, имеющие право на прививку, должны получить предоставленную правительством вакцину с тем, чтобы побороть заболевание", -- сказал Умар.

Пакистан сталкивается с серьезной третьей волной COVID-19. Правительство предпринимает необходимые шаги для борьбы с распространением вируса.