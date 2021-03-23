ВМС Франции изъяли в Гвинейском заливе 6 тонн кокаина
ВМС Франции перехватили и изъяли с борта находившегося в Гвинейском заливе судна 6 тонн кокаина, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Операция прошла 21 марта на основе данных, полученных французской и нидерландской разведками, отмечает она. В ее ходе десантный корабль ВМС Франции Dixmude остановил сухогруз Nijlan под флагом Сент-Китс и Невис. На его борту было обнаружена крупная партия наркотиков - 6 тонн кокаина. Действия совершались с согласия правительства Сент-Китс и Невис.
Радиостанция отмечает, что сухогруз вышел несколько дней назад из порта одной из стран Южной Америки. Все это время судно оставалось под наблюдением спецслужб. Решение о его перехвате было принято в момент, когда сухогруз находился в Гвинейском заливе у берегов Африки.
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