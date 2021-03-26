Число смертей среди заразившихся коронавирусом в Мексике превысило 200 тыс.

Число жителей Мексики, умерших из-за последствий заражения коронавирусом с конца февраля 2020 года, достигло 200 211, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

За последние сутки власти зарегистрировали 584 летальных исхода среди инфицированных пациентов. Согласно примерным оценкам Минздрава, коронавирусом заразились почти 2,41 млн жителей страны, из них около 35 тыс. - в последние две недели. Выздоровели 1,752 млн заболевших.

Загрузка больниц в среднем по республике составляет 20%, в отделениях реанимации доля занятых коек, оснащенных аппаратами искусственной вентиляции легких, равна 24%.