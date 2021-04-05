США не используют полигон на спорных японских островах, на которые претендует Китай

Вооруженные силы США с конца 70-х годов прошлого века прекратили использование полигона на островах Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море, чтобы не вовлекаться в спор между Токио и Пекином о правах на эти территории. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в рассекреченных документах Национального управления архивов и документации Соединенных Штатов.

Ранее полигон на необитаемых островах Сенкаку использовался для учебных стрельб и бомбометания с участием кораблей ВМС США и их палубной авиации. Однако в 1978 году от таких тренировок было решено отказаться. В 1979 году администрация США отвергла просьбу ВМС о возобновлении использования полигона на Сенкаку. По мнению правительства Японии, отмечает Kyodo, такой запрет действует по сей день.

В то же время США, в том числе и нынешняя администрация президента Джо Байдена, неоднократно подтверждали, что на Сенкаку распространяется действие японо-американского договора о безопасности, который обязывает Вашингтон оказать военную помощь союзнику, если он подвергнется вооруженному нападению. Однако Соединенные Штаты сохраняют нейтралитет в споре о правах на эти острова, не желая, видимо, еще больше обострять отношения с Пекином.

Необитаемая гряда Сенкаку вместе с островом Тайвань была присоединена к Японии в 1895 году вслед за ее победой в войне с имперским Китаем. После поражения во Второй мировой войне Япония отказалась от прав на Тайвань. Пекин требует, чтобы она так же поступила в отношении Сенкаку. Однако правительство Японии утверждает, что те были присоединены не в результате войны, а на законных основаниях, поскольку в конце XIX века были необитаемыми и никому не принадлежали.

После Второй мировой войны Сенкаку вместе с соседней Окинавой находились под американской оккупацией, однако в 1972 году Вашингтон передал права на них Японии. С тех пор Токио рассматривает эти острова как часть своей самой южной префектуры Окинава. Долгое время Сенкаку находись в частном владении у состоятельной японской семьи. Однако в сентябре 2012 года Токио их выкупил и национализировал, что вызвало резкие протесты в Пекине. Китайские сторожевые корабли с тех пор постоянно демонстрируют флаг у островов, что несколько раз выливалось в опасные инциденты с японскими патрульными кораблями.