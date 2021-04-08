Марокко получит от Китая 10 млн доз вакцин от коронавируса в апреле и мае

Китай поставит в Марокко 10 млн доз разных вакцин от коронавируса в течение апреля и мая текущего года. Об этом заявил председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган страны) Ли Чжаньшу в ходе беседы в формате видеоконференции с председателем Палаты представителей (нижней палаты марокканского парламента) Хабибом аль-Мальки, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Китай, который уже доставил в Марокко большое количество доз вакцин против коронавируса, обеспечит поставку в королевство еще 10 млн доз вакцин в течение апреля и мая", - цитирует Чжаньшу информационное агентство Maghreb Arabe Press.

Глава ВСНП также приветствовал "ощутимые результаты, достигнутые Марокко в борьбе с пандемией и личную руководящую роль в этом короля Мухаммеда VI".