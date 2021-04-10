Индия и КНР договорились в краткие сроки урегулировать пограничные вопросы

Представители Индии и Китая в ходе прошедшего в пятницу очередного раунда переговоров обсудили ситуацию в районе разделяющей эти страны линии фактического контроля в горной области Ладакх и заявили о намерении скорейшего урегулирования нерешенных вопросов. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в субботу МИД Индии в пресс-релизе, размещенном на официальном сайте ведомства.

"Они также договорились совместно поддерживать стабильность на местах, избегать любых новых инцидентов и поддерживать мир в приграничных районах", - подчеркивается в заявлении.

Предыдущий раунд индийско-китайских переговоров о нормализации ситуации в Ладакхе состоялся 20 февраля.

Продолжающийся переговорный процесс военных Индии и Китая призван разрядить военную напряженность в Ладакхе, где весной 2020 года началось противостояние армий двух стран. В начале мая там произошли столкновения с участием порядка 250 китайских и индийских солдат. В ночь с 15 на 16 июня в районе реки Галван произошли новые стычки, были погибшие. После серии переговоров на военном и дипломатическом уровнях стороны 10 февраля текущего года начали взаимный отвод войск из спорных районов на границе.