В Японии заявили, что не намерены отказываться от Олимпиады

Правительство Японии не планирует отказываться от планов проведения летних Олимпийских игр в Токио невзирая на ухудшение эпидемиологической обстановки в стране. Об этом сообщил премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга, выступая в пятницу на совместной пресс-конференции с президентом США Джо Байденом в Белом доме по завершении двусторонних переговоров, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Как я упомянул в начале, я выразил решимость провести этим летом Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио в качестве символа глобального единства. И президент Байден вновь выразил свою поддержку", - заявил японский лидер, отвечая на вопрос не отказался ли Токио от замысла провести Игры на фоне новой вспышки коронавируса.