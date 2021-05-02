Президент Колумбии из-за протестов вводит в города войска

Президент Колумбии Иван Дуке приказал направить военных в города, в которых продолжаются акции протеста против налоговой реформы, сопровождающиеся вандализмом и нарушениями общественного порядка, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Фактор военного присутствия будет действовать в городах, где есть большой риск для жизней граждан", - заявил Дуке, видео с выступлением которого было опубликовано в субботу на странице его администрации в Twitter.

Президент подчеркнул, что военные "обучены работать в городских условиях и будут оказывать поддержку полиции".

Со среды по всей Колумбии проходят манифестации против налоговой реформы. Беспорядки зафиксированы в Боготе, Кали, Медельине и других городах. В пятницу правительство согласилось изменить текст реформы, однако протесты продолжились.