В Сомали оппозиция поддержала решение возобновить переговоры о выборах

Представители сомалийской оппозиции, объединенные в совет кандидатов в президенты страны, высказались в воскресенье в поддержку начала переговоров по проведению в Сомали парламентских и президентских выборов на основе формулы, которая предполагает непрямое и многоступенчатое голосование. Об этом сообщил сомалийский новостной портал Goobjoog News, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы приветствуем решение нижней палаты федерального парламента аннулировать свое решение о продлении на два года полномочий президента страны Мохамеда Абдуллахи Мохамеда, а также возвращение к формуле парламентских и президентских выборов, которая зафиксирована в соглашении от 17 сентября 2020 года", - говорится в совместном заявлении лидеров оппозиции. Они также поддержали передачу основных полномочий по подготовке выборов премьер-министру страны Мохамеду Хусейну Робле, включая наблюдение за формированием избирательной комиссии и обеспечение условий безопасности.

Спустя несколько часов после публикации заявления оппозиции Робле объявил, что первое заседание в рамках возобновившегося переговорного процесса состоится 20 мая. "Задача встречи заключается в том, чтобы выйти из создавшегося тупика", - цитирует премьера новостной портал Garowe. Переговоры пройдут в столице страны Могадишо с участием руководителей пяти штатов страны. Шестой штат - Сомалиленд, который в одностороннем порядке весной 1991 года объявил о своем суверенитете, не участвует в переговорном процессе и не подписал соглашение от 17 сентября.