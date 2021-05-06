Бывший президент Мальдив пострадал при взрыве в Мале

Бывший президент Мальдивской Республики, ныне спикер народного меджлиса Мохамед Нашид получил ранения в четверг в результате взрыва, прогремевшего в Мале. Об этом мальдивская полиция сообщила на своей странице в Twitter.

"После взрыва в Мале спикер парламента Мохамед Нашид получил ранения, в настоящее время ему оказывается медицинская помощь в больнице", - говорится в сообщении.

Полиция призвала граждан воздержаться от посещения района, где произошел взрыв.

Сообщается, что взрыв прогремел недалеко от дома экс-президента.