Талибан взял под контроль один из районов в афганской провинции Вардак

Боевики радикального движения Талибан установили контроль над районом Нарх афганской провинции Вардак, расположенной в центральной части страны недалеко от столицы. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил представитель властей провинции.

В свою очередь министерство внутренних дел страны заявило о том, что сотрудники службы безопасности покинули блокпост после столкновений с боевиками.