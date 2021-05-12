Талибан взял под контроль один из районов в афганской провинции Вардак
Боевики радикального движения Талибан установили контроль над районом Нарх афганской провинции Вардак, расположенной в центральной части страны недалеко от столицы. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил представитель властей провинции.
В свою очередь министерство внутренних дел страны заявило о том, что сотрудники службы безопасности покинули блокпост после столкновений с боевиками.
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