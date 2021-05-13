Мальдивы зарегистрировали "Спутник V"
Применение вакцины против коронавируса "Спутник V" одобрено в Мальдивской Республике. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций.
"РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" Управлением по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) Республики Мальдивы. Таким образом, "Спутник V" зарегистрирован в 65 странах с общим населением свыше 3,2 млрд человек. Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA)", - сообщил фонд.
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